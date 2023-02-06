Kürdistan Bölgesi’nden Türkiye’ye petrol akışı tedbir amaçlı durduruldu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’ye petrol akışının askıya alındığını duyurdu.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Maraş merkezli depremin ardından Türkiye'ye petrol akışının önlem olarak durdurulduğu belirtildi.

Deprem nedeniyle Türkiye'ye yapılan petrol akışının askıya alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye ve Suriye’deki depremler nedeniyle petrol güvenliği ve istenmeyen bir durumun yaşanmaması amacıyla; Kürdistan Bölgesi-Türkiye boru hattından petrol ihracatı bu sabah askıya alınmıştır.”

Denetim çalışmalarının tamamlanmasının ardından petrol akışının yeniden başlaması planlanıyor.