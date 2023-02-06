Politika

Putin, Erdoğan ve Esad'la depremi görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan Deprem Rusya Suriye Beşşar Esad

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'deki depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için derhal yardım sunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Putin’in Erdoğan ve Esad’a, Türkiye ve Suriye’ye yardım ekipleri gönderme sözü verdiği bildirildi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin güneydoğusunu vuran depreme ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Putin, bu doğal afetin sonuçlarının ortadan kaldırılmasında Türk ortaklara gereken desteği derhal sağlamaya hazır olduklarını teyit etti.

Kremlin, yardım konusundaki somut önerilerin ilgili kanallar üzerinden Türk tarafına halihazırda iletildiğini aktardı.

Erdoğan da, Putin'e hızlı ve samimi tepkisi için sıcak bir şekilde teşekkür etti. Cumhurbaşkanı, Rus arama-kurtarma ekiplerinin yardımının kabul edilmesi için gerekli kurumlara talimat vereceğini söyledi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv