ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda

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Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından açıklama yapan Blinken, "ABD, bugün meydana gelen depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye genelinde meydana gelen trajik can kaybı ve yıkımdan derin üzüntü duyuyor" ifadesine yer verdi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Blinken, "Kapsamlı müdahale seçeneklerimizi değerlendiriyoruz. Ekibime, bölgenin neye ihtiyacı olduğunu belirlemek için önümüzdeki günlerde Türk müttefiklerimiz ve insani yardım ortaklarımızla yakın temas halinde olmaları talimatını verdim. Türkiye'ye öncü yardım desteğimiz yolda" açıklamasında bulundu.

Blinken, diğer taraftan Suriye'deki ABD destekli insani yardım kuruluşlarının, depremlerin ülke genelinde neden olduğu yıkıma müdahale ettiğini ve bu depremlerden etkilenenlere yardım edeceklerini kaydetti.

BIDEN: TALİMAT VERDİM

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim" ifadelerini kullandı.