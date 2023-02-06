Depremlerde can kaybı 1541’e yükseldi

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Antep’te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 1541 olduğunu, 9 bin 733 kişinin yaralandığını bildirdi.

“Her iki depremde 145 artçı deprem yaşadık” diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üçü 6'dan daha fazla büyüklüğe sahip. Maraş'ta 234 kayıp, 1700 yaralı, 31 yıkılan bina. Hatay'da 520 kayıp, 700 yaralı, 1278 yıkılan bina. Osmaniye'de 205 kayıp, 1003 yaralı, 101 yıkılan bina. Adıyaman 20 kayıp, 200 yaralı, 600 yıkılan bina. Diyarbakır 46 kayıp, 557 yaralı, 20 yıkılan bina. Urfa 30 kayıp, 1070 yaralı, 331 yıkılan bina. Kilis'te 13 kayıp, 244 yaralı, 50 yakılan bina. Malatya 106 kayıp, 1941 yaralı, 300 yıkılan bina. Elazığ'da 6 bina yıkıldı. Toplam 1541 hayatını kaybeden vatandaşımız var. 9733 yaralımız 3 bin 471 yıkılan binamız var."

Deprem; Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.