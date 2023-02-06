Yaşam

Depremlerde can kaybı 1651’e yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, Maraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.
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kürdistan Deprem Maraş artçı depremler Fuat Oktay

HABER MERKEZİ

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Antep’te de büyüklükleri 6.4 ile 6.5 olan iki deprem meydana geldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Maraş merkezli depremlerde şu ana kadar 1651 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 11 bin 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

Deprem; Maraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antep, Urfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

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