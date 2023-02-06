Politika

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nden depremzedeler için yardım konvoyu

İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Türkiye ve Kürt illerindeki depremzedeler için yardım konvoyu gönderdiklerini, bir konvoy daha göndereceklerini bildirdi.
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kürdistan Reber Ahmed Kürdistan Bölgesi Türkiye

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi İçişleri Bakanı Reber Ahmed, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatı doğrultusunda Türkiye ve Kürt illerindeki depremzedeler için yardım konvoyu gönderdiklerini bildirdi.

İçişleri Bakanı Reber Ahmed İbrahim Halil Sınır Kapısı’nda düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Mesrur Barzani’nin tüm hükümet kurumlarına mümkün olan her şeyi sağlamaları ve sınır ötesine göndermeleri talimatını verdiğini belirtti.

Ahmed, Türkiye’nin Kürdistan Bölgesi'nden kurbanlara yardım etmek ve enkaz altında kalanları kurtarmak için sağlık ve kurtarma ekiplerini göndermesini istediğini belirtti.

Ahmed, "Kürdistan Bölgesi Hükümeti, Suriye'ye yardım göndermeye hazır" dedi.

 

 

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