Suriye’de deprem bilançosu: 1073 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 911 yaralı

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Merkez üssü Maraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1073 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 911 kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla uluslararası toplum yardıma çağrıldı.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 593 kişi hayatını kaybetti, 1411 kişi yaralandı.

Rojava ve Suriye'nin kuzeyinde silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, İdlib ile El Bab-Azez ve Afrin bölgelerinde en az 480 kişi öldü, en az 1500 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.