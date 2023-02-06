Suriye’de deprem bilançosu: 968 kişi yaşamını yitirdi, 2403'ten fazla yaralı

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Merkez üssü Maraş olan depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 968 kişi yaşamını yitirdi, 2 bin 403'ten fazla kişi yaralandı.

Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla uluslararası toplum yardıma çağrıldı.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Hama ve Lazkiye illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 538 kişi hayatını kaybetti, 1353 kişi yaralandı.

Rojava ve Suriye'nin kuzeyinde silahlı grupların kontrolündeki bölgelerde de onlarca bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 430 kişi öldü, en az 1050 kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.