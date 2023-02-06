Pazarcık ve Elbistan’daki vatandaşlar yaşadıklarını K24’e anlattı

ERBİL (K24)

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Antep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Pazarcık’ın köylerinde yaşayanlarla konuştuk, birçok köyde evlerin tamamına yakınının yıkıldığını, köylülerin kendi imkanlarıyla enkaz çalışması yaptığını öğrendik.

Telefon ile görüştüğümüz ve isminin gizli kalmasını isteyen Pazarcık’a bağlı bir köyde yaşayan vatandaş, köylerindeki evlerinin yarısının yıkıldığını ifade etti.

Durumun “cehennem” gibi olduğunu söyleyen vatandaş, 4 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını ve geceyi geçirmek için alternatif arayışında olduklarını söyledi.

“ELBİSTAN’DA AFAD EKİBİ GÖRMEDİM”

Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem oldu, depremin ardından çok sayıda bina yıkıldı, binlerce insan dışarıda, soğuk hava bekleyiş içerisinde.

K24’e konuşan Gürkan Arpacı, Elbistan merkezli depreme kadar ilçede büyük bir problemin olmadığını, deprem sonrasında işe bile gittiklerini söyledi.

İşyerindeyken Elbistan’da bir deprem daha olduğunu ve kentin bundan çok ciddi bir şekilde etkilendiğini dile getiren Arpacı, şunları ifade etti:

“Şu anda afet bölgesindeyiz, buraya herhangi bir çadır gelmedi. Mahallenin etrafını sabahtan beri geziyorum, göçük olan yerler var, oralara bakıyoruz. Çadır yok, afet toplama merkezleri var. İnsanlar üst üste, jandarma geldi yemek dağıtıyor. Yemek bitti, ekmekler insanların elinde kapış kapış gidiyor. Hiçbir destek yok, devletin hiçbir ekibi burada değil.”

Arpacı, “Elbistan’da depremin meydana geldiği saatten bu yana herhangi bir AFAD ekibini görmedim, hiçbir yerden herhangi bir yardım almadık” diyerek, şunları kaydetti:

“Evlere giremiyoruz. Evlerin bir kısmı komple yıkıldı, bir kısmı göçtü bir tarafa doğru. Bir kısmı o kadar kötü durumda ki… İnsanlar artçı depremlerden dolayı evlere girmeye korkuyor. Tek katlı evleri olanlar kırsal taraflara kaçtı ama Elbistan’da kaçamayan, durumu ve imkanı olmayan insanlar var. Burada olmayan birisi durumu anlayamaz belki ama 1 milyon dolarınız olsa bile su alamazsınız, çünkü market yok, battaniye yok, hiçbir şey yok...”

İnsanların imece usulüyle yardımlaştığını vurgulayan Gürkan Arpacı “İnsanlar bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor, en azından bir panik havası yok. Evlerin boş arazilerinde toplanıp ateş yakmış vaziyette bekliyorlar. Arabaları olanlar biraz daha şanslı, arabalarının içine girip bir süre ısınabiliyorlar. Ama onda da şöyle bir sıkıntı var: hiçbir petrol istasyonu yakıt satmıyor. Dolayısıyla arabanın yakıtı bittiğinde ondan da mahrum kalacağız. Evlere giremiyoruz korkudan” dedi.

Öte yandan ilk deprem anından sonra insanların kendi imkanlarıyla göçük altında kalan yakınlarını bir şekilde kurtarmaya çalıştığını dile getiren Arpacı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama şu an arama kurtarma çalışmaları devam etmiyor. İnsanlar kendi canının derdine düşmüş, bir sürü göçük yer var. Saat 4’te ilk deprem olduğunda insanların büyük çoğunluğu dışarıya çıktı ve içeriye bir daha girmedi. Tek şansımız buydu. O bizi kurtardı. Burada yıkılan bir sürü bina var. Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi’ndeyim, bulunduğum noktada 6 tane bina yıkılmış durumda. Göçmüş ve tamamen yıkılmamış binaları saymıyorum bile.”