Politika

Erdoğan: 7 gün süreyle milli yas ilan edildi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem nedeniyle 7 günlük  yas ilan edildiğini bildirdi.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan yas Deprem

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir" dedi.

Erdoğan, Türkiye'de meydana gelen depremler sebebiyle 7 gün süreyle milli yas ilan edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle millî yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrağımız yarıya çekilecektir.”

 

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