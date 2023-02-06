Politika

Barzani Yardım Vakfı deprem bölgesinde

Barzani Yardım Vakfı (BCF) ekipleri Türkiye ve Kürt illerindeki deprem bölgelerine ulaştı.
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kürdistan Barzani Yardım Vakfı BCF Deprem Türkiye Suriye

ERBİL (K24)

Barzani Yardım Vakfı (BCF) ekipleri Türkiye ve Kürt illerindeki deprem bölgelerine ulaştı.

Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremin ardından Barzani Yardım Vakfı, afetzedelere yardım için geniş bir ekip hazırlayarak tıbbi malzemeler ve ilk yardım konvoyunu Kuzey Kürdistan ve Türkiye'ye ulaştırdı.

K24’e konuşan BCF yetkilisi Rewac Haci, ilk yardım, acil durum ve sağlık hizmetleri konusunda uzman 50 kişilik ekip ve 15 araçtan oluşan ilk yardım konvoyunun İbrahim Halil Sınır Kapısı’ndan dan Kuzey Kürdistan ve Türkiye'ye ulaştığını söyledi.

Haci, deprem bölgesine yardımlarla ilgili BCF ile Kürdistan Bölgesi Hükümeti kurumları arasında tam koordinasyonun olduğunu bildirdi.

BCF yetkilisi, Rojava’daki depremzedelere yardım etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Mesrur ​​Barzani'nin talimatıyla depremzedelere yardım ve destek amacıyla Türkiye ve Suriye'ye acil durum ekipleri, acil durum doktorları, çok sayıda uzman ve sağlık çalışanı, ambulanslar ve çok miktarda tıbbi malzemenin gönderildiğini bildirdi.

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