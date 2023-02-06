AB üyesi 13 ülke depremler için arama kurtarma ekipleri gönderiyor

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Maraş merkezli depremlerle ilgili CNN International televizyonuna konuşan Janez Lenarcic, AB Sivil Koruma Mekanizması kapsamında Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderen AB ülkelerinin sayısının 17'ye çıktığını bildirdi.

Daha önce bu rakam 13 olarak açıklanmıştı.

Lenarcic, Twitter hesabından yaptığı açıklamada da Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'dan ilk ekiplerin Türkiye’ye ulaştığını duyurdu.

Suriye'de de insani yardım ortaklarıyla yakın çalıştıklarını belirten Lenarcic, artık kurtarma operasyonları da üstlendiklerini kaydetti.

AFAD, Maraş merkezli depremlerde 1762 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 bin 68 kişinin yaralandığını, 5 bin 606 binanın yıkıldığını bildirdi.