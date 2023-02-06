Maraş merkezli depremler 10 kentte yaklaşık 14 milyon kişiyi etkiledi
DİYARBAKIR (K24)
Saat 04.17'de Pazarcık merkezli 7,7, saat 13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
En fazla Maraş, Hatay, Antep, Osmaniye, Malatya, Adana, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman ve Kilis'i etkileyen depremler binalarda yıkıma yol açtı.
Bakanların açıklamalarına göre, saat 20.20 itibarıyla, depremlerde 3 bin 471 bina yıkıldı, şu ana kadar 1762 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 68 kişi yaralandı.
Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı "2022 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları"na göre, depremden en fazla etkilenen 10 ilin nüfusu şöyle:
Adana: 2.274.106
Antep: 2.154.051
Urfa: 2.170.110
Diyarbakır: 1.804.880
Hatay: 1.686.043
Maraş: 1.177.436
Malatya: 812.580
Adıyaman: 635.169
Osmaniye: 559.405
Kilis: 147.919