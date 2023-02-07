AFAD: Depremde can kaybı 3 bin 381'e ulaştı

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Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremler, Maraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Antep, Urfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 3 bin 381 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 426 kişi yaralandı. 6 bin 217 bina yıkıldı.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

13.24'te ise Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde acil durum ilan edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 4'üncü seviye alarm verildi.

Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

"Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında da artışlar var. 2 bin 921 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, 15 bin 834 yaralımız söz konusu" bilgisini veren Sezer, 65 ülkeden yardım ve destek talebi olduğunu, söz konusu ülkelerin ekipleri gelince afet bölgesine nakledileceğini belirtti.

Sezer, şimdiye kadar 243 artçı depremin meydana geldiğini söyledi.

CAN KAYBI 3 BİN 381'E ULAŞTI

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki ilk depremin üzerinden (4:17) 24 saatten fazla süre geçti. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar 09.40 itibarıyla depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 381'e yaralıların ise 20 bin 426 kişinin yaralandığını açıkladı.

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