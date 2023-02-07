Maraş ve Hatay’da peş peşe depremler

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 01.55’te, Maraş’ın Onikişubat ilçesinde gerçekleşti. 4,0 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

BİR DEPREM DE NURHAK’TA

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgilere göre, bir deprem de saat 02.13’te, Maraş’ın Nurhak ilçesinde gerçekleşti. 4,1 büyüklüğündeki deprem, 6,98 kilometre derinlikte oldu.

HATAY AÇIKLARINDA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29’da Yayladağı’na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz’de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi.

Maraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 büyüklüğünde, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, Maraş merkezli depremlerde can kaybının 2 bin 921’e yükseldiğini, 15 bin 834 kişinin de yaralandığını açıkladı.