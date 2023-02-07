Dünya Sağlık Örgütü: Ölü sayısı 8 kat artabilir

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Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin 217 bina yıkıldı, şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Maraş’ın yanı sıra Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem sonucunda 14 bin 483 kişi yaralandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan WHO’nun Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood,”Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.