Yaşam

Dünya Sağlık Örgütü: Ölü sayısı 8 kat artabilir

Maraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle şimdiye kadar 2 nin 921 kişi hayatını kaybederken, Dünya Sağlık Örgütü meydana gelen depremler nedeniyle ölü sayısının 8 kat artabileceği konusunda uyardı.
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HABER MERKEZİ

Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki büyük depremle sarsıldı.

Maraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin 217 bina yıkıldı, şu ana kadar 2 bin 921 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Maraş’ın yanı sıra Antep, Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen deprem sonucunda 14 bin 483 kişi yaralandı.

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ’NDEN UYARI

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), enkazlarda daha fazla ölü sayısı olabileceğini belirterek, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin 8 kat artabileceği uyarısında bulundu.

CNN’de yer alan habere göre, depreme ilişkin açıklama yapan WHO’nun Avrupa’dan sorumlu üst düzey yetkilisi Catherine Smallwood,”Maalesef depremlerde hep aynı şeyi görüyoruz. Ölen ya da yaralanan sayısı önümüzdeki haftalarda önemli ölçüde artabilir” dedi.

Smallwood, kötü hava koşullarının bölgede tehlikeleri artıracağını da sözlerine ekledi.

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