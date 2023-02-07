İskenderun'da hastane çöktü: Yüzlerce hasta ve sağlık personeli enkaz altında

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6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Maraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Maraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Hatay’ın 250 bin nüfuslu ilçesi İskenderun’un merkezinde yer alan yüzlerce bina yerle bir olurken, enkazda çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının yetersiz kalması üzerine yerle bir olan binaların enkazlarına çıkan vatandaşlar, kürek, kazma veya elleriyle kalıntıları atarak sonuca gitmeye çalışıyorlar.

YOĞUN BAKIM VE HASTA SERVİSLERİ YERLE BİR OLDU

İskenderun'da ki en büyük yıkımlardan biri merkezde bulunan eski SSK Hastanesi'nde yaşandı. Şu an Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kuruluşunun yoğun bakım ve hasta servislerinin bölündüğü bölüm yerle bir oldu.

Çok sayıda hastanın ve personelin enkazda kaldığı ifade edilirken, çevrede toplanan vatandaşların kimisi, çalışmalara katılırken, kimisi de endişeli gözlerle ağır aksak yürüyen çalışmaları izlemekle yetiniyorlar.