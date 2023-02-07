Politika

İskenderun'da hastane çöktü: Yüzlerce hasta ve sağlık personeli enkaz altında

Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Devlet Hastanesi yerle bir olurken, çok sayıda hasta ve sağlık personeli kurtarılmayı bekliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye Hatay İskenderun Deprem Hastane

HABER MERKEZİ

6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04.17’de Maraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24’te Elbistan ilçesinde yaşanan 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Maraş’ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa’yı yerle bir eden deprem sonrası ülke genelinde yedi günlük milli yas ilan edildi, arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Hatay’ın 250 bin nüfuslu ilçesi İskenderun’un merkezinde yer alan yüzlerce bina yerle bir olurken, enkazda çok sayıda kişinin bulunduğu ifade ediliyor.

Kurtarma ve ilk yardım çalışmalarının yetersiz kalması üzerine yerle bir olan binaların enkazlarına çıkan vatandaşlar, kürek, kazma veya elleriyle kalıntıları atarak sonuca gitmeye çalışıyorlar.

YOĞUN BAKIM VE HASTA SERVİSLERİ YERLE BİR OLDU

İskenderun'da ki en büyük yıkımlardan biri merkezde bulunan eski SSK Hastanesi'nde yaşandı. Şu an Devlet Hastanesi olarak hizmet veren sağlık kuruluşunun yoğun bakım ve hasta servislerinin bölündüğü bölüm yerle bir oldu.

Çok sayıda hastanın ve personelin enkazda kaldığı ifade edilirken, çevrede toplanan vatandaşların kimisi, çalışmalara katılırken, kimisi de endişeli gözlerle ağır aksak yürüyen çalışmaları izlemekle yetiniyorlar.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv