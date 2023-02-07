Suriye’de ölü sayısı 1600’ü aştı

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Suriye'de şu ana kadar bin 602 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye devlet ajansı SANA'ya göre, 812 kişi, Şam yönetiminin kontrolündeki topraklarda hayatını kaybetti. Ölümlerin çoğunun Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus kentlerinde meydana geldiği ifade edildi.

Suriye Savunma Bakanlığı, depremden etkilenen insanlara acil yardım ve acil yardım sağlamak, enkaz altında kalan insanları aramak, yaralıları tedavi etmek ve yıkım izlerini ortadan kaldırmak için tüm valiliklerdeki birim, oluşum ve kurumlarını seferber ettiğini duyurdu.

Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde faaliyet gösteren "sivil savunma" ekibi Beyaz Baretliler de kuzey bölgelerinde arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Beyaz Baretliler, muhalif kontrolündeki bölgelerde ölü sayısının 790 olduğunu duyurdu.

Suriye'de yaralı sayısının toplam 3 bin 649 olduğu belirtildi.

Suriye'nin kuzey bölgelerinde arama kurtarma ekipleri, birçok noktaya ulaşmakta zorlanıyor. Suriye'de birçok kuzey şehrinin altyapısı, neredeyse 12 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle çok zayıflamış durumdaydı. Bu durum, depremin etkisinin daha da yıkıcı olmasına sebep oldu.

Bölgedeki Birleşmiş Milletler Koordinatörü El- Mustafa Benlamlih, "Altyapı hasar görmüş, insani yardım için kullandığımız yollar da hasar görmüş. İnsanlara nasıl ulaşacağımızı bulmak için yaratıcı olmak zorundayız. Yoğun çalışıyoruz" dedi.

İç savaşta Beşar Esad yönetimini destekleyen Rusya, depremin etkileriyle mücadele ve yardım için 300 Rus askeri ve 60 askeri mühendislik biriminin Suriye'de görevlendirildiğini duyurdu.