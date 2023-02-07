Depremde can kaybı 3 bin 432’ye yükseldi

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Maraş’tan sonra en fazla Antep, Malatya, Diyarbakır, Urfa, Adıyaman, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kilis’i etkileyen deprem, binlerce binayı yerle bir etti.

Uluslararası yardıma da ihtiyaç duyulabileceğinden ötürü dördüncü seviye afet alarmı verildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Maraş merkezli depremlerde 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saat 11.30 itibariyle, 3 bin 419 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin yaralandığını belirten Oktay depreme ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"4 bin 191 iş makinesi sahada. 12 bin 181 arama kurtarma personeli sahada. Özellikle Adana Havalimanı lojistik üssü haline dönmüş durumda. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'a sevk ediyoruz. Hava şartları bozmazsa ilave ekipleri sahaya göndereceğiz.

14 ülkeden 3 bin 294 personel geldi, ilgili yerlere sevk aşamasında.

Barınmada tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri, yastık-çarşaf setleri sahaya iletilmeye çalışılmakta. Tipiden dolayı yolların yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı, havayolu aracılığıyla ihtiyaçların intikalini öncelik vermiş durumdayız."

AFAD: 3 BİN 432 CAN KAYBI

AFAD, Maraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamaya göre 5 bin 775 binanın yıkıldığı teyit edildi, henüz teyidi yapılmamış ancak 'yıkıldı ihbarı' gelen bina sayısı ise 11 bin 302.

Şu ana dek 285 artçı deprem meydana gelirken bu sayının sürekli artmakta olduğu vurgulandı.