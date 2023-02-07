Hatay, Maraş ve Adıyaman’a afetle ilgili sevkiyat yapanlar hariç araç girişi durduruldu

HABER MERKEZİ

Deprem bölgesinde yaşananlarla ilgili bilgi veren Fuat Oktay, şunları söyledi:

“Arama-kurtarma boyutundaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Burada kış şartları, yolları kapanması… Bir tarafta afetle mücadele ederken diğer taraftan hava şartlarıyla da mücadele etmemizi de beraberinde getirdi, özellikle hava araçlarını, helikopterler başta olmak üzere kullanamama gibi. Bu sabahtan itibaren helikopterleri, hava araçlarını biraz daha rahat kullanmaya başladık.

Bugün şu an itibarıyla 12 bin 181 arama-kurtarma personelimiz mevcuttur. Bunlardan 4 bin 60’ı Maraş’ta, 2 bin 465’i Hatay’da, bin 314 Gaziantep’te, bin 721 Adıyaman’da, 687 Osmaniye’de, 119 Adana, 562 Diyarbakır, Şanlıurfa 100, Kilis 41 ve Malatya bin 112.

Burada özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki çalışmalar oldukça başarılı şekilde çalışmalar yürütüldü. Diğer illerle alakalı arama kurtarma çerçevesinde 239 UMKE timi, 946 ambulans, ambulans uçaklar, 1947 UMKE personeli, 4785 de sağlık personelimiz sahada görev yapmaktadır.

Sahada fiilen çalışan personel sayımız 24 bin 443’tür an itibariyle. İş makineleri konusunda son derece önemli. 4 bin 191 iş makinamız fiilen sahada. Arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet halinde.

Özellikle dün gece itibariyle vinç ihtiyacı çerçevesinde ciddi yol alındı, sevk edilmiş durumda. 500’ü geçti diye biliyoruz. Hava araçlarını kullanma şansımız bu sabah arttı. 4 bin 191 iş makinesi sahada. 12 bin 181 arama kurtarma personeli sahada. Özellikle Adana Havalimanı lojistik üssü haline dönmüş durumda. Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'a sevk ediyoruz. Hava şartları bozmazsa ilave ekipleri sahaya göndereceğiz. 14 ülkeden 3 bin 294 personeli geldi. 70’in üzerinde ülke talepte bulunmuş durumda. Bunlardan 14 ülke fiilen sahada, Adana’dan ilgili yerlere sevk aşamasında.

“HASTANELERİMİZİN HASAR BOYUTUNDA BİR DEĞİŞİKLİK YOK”

Hastanelerimizin hasar boyutunda bir değişiklik yok. Sahra hastaneleriyle ilgili kurumlarını yapıyoruz. Hasarlı olan hastanelerin bulunduğu yerlerde diğer illere hasta sevkiyatı yapıyoruz.

Barınmada tüm Türkiye çapında çadırlarımız ve battaniye, yatak, mutfak setleri, yastık-çarşaf setleri sahaya iletilmeye çalışılmakta. Tipiden dolayı yolların afet bölgesi dışında da yoğun şekilde kapanıyor olmasından kaynaklı, havayolu aracılığıyla ihtiyaçların intikalini önceliklemiş durumdayız MEB’in ve üniversitelerimizin pansiyonlarını, gençlik merkezleri açıldı. 380 bin kişi buralarda barındırılıyor.

YOLLARIN DURUMU

Hatay- Reyhanlı yoluna alternatif yol kullanılmakta. Osmaniye- Antep yolu üzerinde tek yönlü geçiş imkanı sağlandı, özellikle görevli olan araçlar için açılmış durumda. Malatya- Maraş yolu arasında sıkıntı vardı. Orada da alternatif güzergah kullanılmakta.

Afet bölgelerinde ulaşım son derece önemli. Ulaşımın zamanında sağlanabilmesi için bizim yolları açık tutmamız önemli. Afet bölgesinde işi olmayan vatandaşlarımızı kullanmamaları ve bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz ediyoruz. Bu bölgeleri ihtiyacı olmayan, afet bölgesine gıda, barınma, arama kurtarma vb. Alanlarda herhangi bir nakliye işlemleri yapmayanlar kullanmamalı. Hatay, Maraş ve Adıyaman’da 48 saat itibariyle görevli araçların dışındaki aracın girmesini durdurmuş durumdayız, saat 11.00’le birlikte süre başlamış durumda. Diğer illerde de ihtiyaç olursa genişletilebilir.

Enerjide elektrikle ilgili Hatay/Reyhanlı'ya elektrik vermiş olacağız. Gaziantep'te Islahiye ve Nurdağı'na verilmiş değil. Osmaniye'de merkez, Bahçe ve Kadirli'de alan kontrol edildikten sonra elektrik verildi. Kahramanmaraş'ta merkezde kontrollü elektrik veriliyor, Elbistan'da kısmen veriliyor, Pazarcık'ta verilmiyor.

“DOĞALGAZLA İLGİLİ 6 NOKTADA SORUN VAR”

Doğalgazla ilgili 6 noktada sorun var. Bunlarla ilgili çalışmalar başladı. Antep, Hatay ve Maraş'a gaz verilmesiyle ilgili ekipler çalışmaya başladı. 2-3 gün alacak. Bölgeye akaryakıt ve jeneratör gönderiliyor.

Maraş 530 kayıp, yaralı 2900; Hatay 872 kayıp, 2766 yaralı; Osmaniye 293 kayıp 1313, Adıyaman 720 kayıp, Diyarbakır 92 kayıp 770 yaralı, Şanlıurfa 95 kayıp, Gaziantep 481 kayıp, Adana 146 kayıp 211 yaralı, Malatya 166 kaybımız var, Elazığ 2 kayıp söz konusu.

Afetin yönetimi kritik konu. Sosyal medya üzerinden afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok ciddi zararını görmeye başlarız. Silahlı Kuvvetler fiilen kullanılmakta.

“ÜÇ İLİMİZE BUGÜN DAHA ÇOK ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ”

1673 kişiye ilave 1600 kişi Hatay'a gönderiyoruz. Üç ilimize bugün daha çok odaklanmış durumdayız; Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya, 4 ilimiz dersem daha doğru olur.

ENKAZ ALTINDA KAÇKİŞİNİN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR?

Çalışmaları çok ciddi şekilde yürütüyoruz. Tahmin olayı değil, hangi binada kimlerin oturduğu ile ilgili bilgiler de mevcut, eşleştirmeleri yaparak bilinçli bir şekilde arama- kurtarma çalışmalarını yürütüyoruz.

Bizim şu aşamada herhangi bir tahminde bulunmamız ne insani bir durum olur, ne de afetin yönetimi konusunda sağlıklı olur. Her bir can son derece önemli, hassas olmamız gereken bir konu.

Kimliğini netleştirdikten sonra açıklayacağımız durumlar. Acele edelim, her şeyi paylaşalım dediğimizde, bir kişi ile alakalı bir hata yapsak, yakınlarıyla alakalı vicdan azabı verecektir. Orada hassas davranıyoruz."