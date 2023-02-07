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Suriye Sivil Savunma Örgütü: Afrin ve İdlib’de insani felaket yaşanıyor

Suriye Sivil Savunma Örgütü, deprem nedeniyle Afrin ve İdlib’de büyük bir insani felaketin yaşandığı belirterek, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
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kürdistan Rojava idlib Deprem Afrin

HABER MERKEZİ

İdlib'den K24 haber bültenine bağlanan Suriye Sivil Savunma Örgütü gönüllü üyesi Firas Xelife, Rojava ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen deprem nedeniyle insani bir felaketin yaşandığını belirterek, 210'dan fazla ev ve binanın tamamen yıkıldığını söyledi.

Firas Xelife ayrıca, 500'den fazla evin de kısmen yıkıldığını belirtti.

Depremin başından bu yana ekiplerinin Sarmeda, Harim ve Cinderes bölgelerinde yıkılan ev ve binaların enkazında kalan insanları kurtarmaya çalıştığını söyleyen Xelefe, “Deprem nedeniyle İdlib ve Cinderes'in farklı bölgelerinde şimdiye kadar 790 kişi hayatını kaybetti, 220'den fazla kişi de yaralandı. Arama çalışmalarımız devam ediyor, bu sayının artmasından endişe ediyoruz” dedi.

Bölgede büyük bir insani felaketin yaşandığına dikkat çeken Xelife, “İnsanları kurtarmak için imkanlarımızın sınırlı olması nedeniyle ilgili taraflara ve uluslararası kuruluşlara yardım çağrısında bulunuyoruz. Havanın soğuk olması durumu daha da zorlaştırıyor” şeklinde konuştu.

Xelife, şu ana kadar kendilerine uluslararası boyuttan herhangi bir destek ve yardımın ulaşmadığını kaydederek, sadece Suriye Sivil Savunma Örgütü ve diğer bazı yerel kuruluşların halkı kurtarmaya çalıştığını vurguladı.

Suriye Sivil Savunma Örgütü gönüllü üyesi, bugün Suriye'nin kuzeybatında bir depremin daha hissedildiğini, ancak çok şiddetli olmadığını söyledi.

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