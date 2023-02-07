WHO Direktörü: Deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de haber alınamayan bölgelerden endişeliyiz

HABER MERKEZİ

Cenevre’deki WHO Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Henüz bilgi sahibi olmadığımız alanlar hakkında özellikle endişeliyiz. Hasar haritası, dikkatimizi nereye odaklamamız gerektiğini anlamanın bir yolu” şeklinde konuştu.

Artçı sarsıntılar devam ettikçe hayatta kalanları bulma şansının azaldığını söyleyen Ghebreyesus, “Zorluklara rağmen Suriye’ye tıbbi yardımın ulaşmasını destelemek için çalışıyoruz” dedi.

WHO Genel Direktörü ayrıca, hava muhalefetinin kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engellediğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suriye'de ise şu ana kadar bin 602 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.