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WHO Direktörü: Deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de haber alınamayan bölgelerden endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, binlerce kişinin ölümüne neden depremin ardından “Türkiye ve Suriye’deki haber alınamayan bölgelerden endişe duyduğunu” söyledi.
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WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
ortadoğu dünya sağlık örgütü Türkiye Suriye Deprem

HABER MERKEZİ

Cenevre’deki WHO Yürütme Kurulu toplantısında konuşan Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Henüz bilgi sahibi olmadığımız alanlar hakkında özellikle endişeliyiz. Hasar haritası, dikkatimizi nereye odaklamamız gerektiğini anlamanın bir yolu” şeklinde konuştu.

Artçı sarsıntılar devam ettikçe hayatta kalanları bulma şansının azaldığını söyleyen Ghebreyesus,  “Zorluklara rağmen Suriye’ye tıbbi yardımın ulaşmasını destelemek için çalışıyoruz” dedi.

WHO Genel Direktörü ayrıca, hava muhalefetinin kurtarma ekiplerinin çalışmalarını engellediğini söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş merkezli depremlerde 3 bin 432 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 bin 534 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Suriye'de ise şu ana kadar bin 602 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

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