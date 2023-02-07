Erdoğan: 10 ilde 3 ay sürecek OHAL ilan edildi

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Depremden etkilenen 10 ilde OHAL ilan edildiğini duyuran Erdoğan "Yaşadığımız deprem afetinin ve etkilerinin vehameti, fevkalade tedbirler almamızı zorunlu hale getirmektir. Depremin yaşandığı 10 ilimizi, genel hayata etkili afet bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle yürütülebilmesini temin için, Anayasa'nın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 549’a ulaştığını ifade eden Erdoğan, "3549 vefatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin üzerinde vatandaşımızın enkaz altından sağ olarak kurtarılmış olmasıdır" dedi.

"Sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, coğrafyamızın ve dünyanın en büyük felaketlerinden biriyle karşı karşıyayız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 54 bin çadır, 102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malzemeleri bölgeye gönderildi. Devletimiz tüm kurumları, personeli, aracı, seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde çalışmaya başlamıştır."

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Acil yardım ve destek faaliyetleri için ilk etapta 100 milyar liralık kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis ettik.

Halihazırda 53 bin 317 arama-kurtarma görevlimizle, destek personeli enkaz bölgesinde çalışıyor. Yurt içi ve dışından ekiplerle sayı her geçen saat artıyor.

Jandarmamız, binlerce uzman personelinin yanı sıra 26 kargo uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız gemi ve botlarıyla afet bölgesinde görev başındadır."