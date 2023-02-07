Rojava: ‘DAİŞ’liler depremden etkilenen cezaevinden kaçtı’

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Rojava’nın Afrin kenti ve çevresi Maraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer aldı.

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan bölgedeki kaynaklar, Raco beldesindeki hapishanenin depremde hasar gördüğünü, duvarların ve kapıların çatladığını söyledi.

Türkiye destekli silahlı grupların kontrolündeki Raco hapishanesinden bir kaynağa göre çoğunlukla DAİŞ mensuplarının tutulduğu hapishanede isyan çıkaran tutuklulardan en az 20'si firar etti.

“2 BİN TUTUKLUDAN YAKLAŞIK 1300'Ü DAİŞ MENSUBU”

Kaynak, hapishanede bulunan 2 bin tutukludan yaklaşık 1300'ünün DAİŞ mensubu olduğunu, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) savaşçılarının da burada tutulduğunu aktardı.

Kaynak "Depremden etkilenen Raco'da tutuklular isyan çıkarıp hapishanenin bazı kısımlarını kontrol altına aldı. DAİŞ militanı olduklarına inanılan yaklaşık 20 tutuklu kaçtı" dedi.

Bu arada Suriye Sivil Savunma Örgütü, deprem nedeniyle Afrin ve İdlib’de büyük bir insani felaketin yaşandığı belirterek, uluslararası topluma ve insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.