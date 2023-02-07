AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş enkaz altında yaşamını yitirdi

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AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, enkaz altında hayatını kaybetti.

Merkez üssü Maraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve çevresindeki illeri de etkileyen depremde enkaz altında kalan Taş, vefat etti.

AK Parti milletvekili Yakup Taş, 16 Haziran 1959'da Adıyaman'da doğdu.

İş insanı olan Taş 2002, 2007 ve 2011 Genel seçimlerinde AK Parti Milletvekilliği aday adaylığı başvurusunda bulundu. 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde AK Parti Adıyaman 5. sıra milletvekili adayı olarak seçimlere katıldı. Siyasi faaliyetlerinin yanı sıra Adıyaman'da Zirai ve Ticari alanda faaliyet gösteren şirketlerin girişimciliği, kuruculuğu ve yöneticiliği, Adıyaman Spor Kulübü yöneticiliği ile 2002 yılından 2011 yılına kadar Adıyaman Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüttü.

İyi derecede Kürtçe bilen Yakup Taş, evli ve 6 çocuk babasıydı.