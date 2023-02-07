AB acil durum yetkilisi: Etkisi devasa bir deprem

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Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları Genel Müdürlüğü (ECHO) Acil Durum Yönetimi Direktörü Hans Das, bir grup gazeteciye, AB Komisyonunun Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde deprem ve sonrasındaki arama kurtarma çabalarına katkıları hakkında bilgi verdi.

Depremin büyüklüğünü ve etkisini değerlendiren Das, şunları söyledi:

"Şu çok açık ki bu çok trajik bir durum. Bu açık ara son yıllarda şahit olduğumuz en büyük depremlerden biri. Etkisi devasa ve özellikle yaygın, geniş bir alana yayılmış durumda. Bu gerçekten çok trajik."

Depremden etkilenenleri desteklemek, Türkiye'ye ve Suriye'ye yardım etmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Das, "Bu, zamana karşı bir yarış. Hava şartları nedeniyle mümkün olduğunca hızlı olmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 gün mümkün olduğunca çok kişiye yardım edebilmek açısından çok kritik" diye konuştu.

Das, depremden çok kısa süre sonra Türkiyeli yetkililerden çağrı aldıklarını, arama kurtarma ekiplerini harekete geçirdiklerini belirterek, AB ülkelerinin de bu çağrıya cevap vermekte hızlı davrandığını aktardı.

"UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞIYORUZ"

Copernicus Uydu Servisinin deprem ve arama kurtarma çalışmalarına katkısı hakkında konuşan Das, uydu görüntülerinin çok detaylı olabildiğini, hasar tespiti ve hasarın boyutunu belirleme bakımından çok fayda sağladığını söyledi.

Das, yolların durumu hakkında da bu görüntülerin çok yararlı olduğunu, kritik ilk saatlerde ve günlerde yardımların gönderilmesi bakımından önem taşıdığını kaydetti.

Das, "Uydu görüntülerini yardım çalışmalarında kullanabilmeleri için Türk makamlarıyla da paylaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Ayrıca Das, “AFAD'daki meslektaşlarımızla mükemmel bir işbirliği ve iletişimimiz var. Şu anda yardım çalışmalarını koordine etmek açısından müthiş bir iş çıkarıyorlar. Çok iyi ve hızlı bir iletişimimiz var” dedi.