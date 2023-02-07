Politika

TBMM'de depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Maraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.
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türkiye TBMM Maraş Deprem ortak bildiri

HABER MERKEZİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Maraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla 5 parti grubu Maraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" denildi.

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