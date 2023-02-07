TBMM'de depremlerle ilgili ortak bildiri yayımlandı

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TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un imzasıyla AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti grupları, Maraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı Şentop'un imzasıyla 5 parti grubu Maraş merkezli depremlerle ilgili ortak bildiri yayımladı.

TBMM'nin yayımladığı bildiride, "TBMM Başkanlığı ve Meclis'te grubu bulunan beş siyasi partinin temsilcileri olarak vatandaşlarımızın yanında ve hizmetindeyiz" denildi.