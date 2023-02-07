Politika

Uluslararası Koalisyon’dan KDP ve KYB’ye Peşmerge Bakanlığı çağrısı

Uluslararası Koalisyon, KDP ve KYB'ye Peşmerge Bakanlığı reformları konusunda koordinasyon çağrısında bulundu.
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kürdistan Uluslararası Koalisyon KDP KYB Peşmerge Bakanlığı reform

ERBİL (K24)

Uluslararası Koalisyon, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) Peşmerge Bakanlığı reformları konusunda koordinasyon çağrısında bulundu.

DAİŞ’e Karşı Uluslararası Koalisyon’un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, KDP ve KYB’nin ABD ile Peşmerge Bakanlığı arasındaki Mutabakat Zaptı'nı uygulamak için birlikte işbirliği yapmaları çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Koalisyon, Peşmerge'nin bir ortağı olmaktan gurur duyuyor ve DAİŞ'i yok etmek için Kürdistan Peşmerge Güçlerine tavsiye ve yardım sağlamaya devam etmeye kararlı” denildi.

ABD’nin Erbil Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada ise, Peşmerge Bakanlığı reformu konusunda KDP ile KYB arasındaki koordinasyon ve yakınlaşmayı memnuniyetle karşıladıkları bildirildi.

Açıklamada, Kürdistan Bölgesi'nin birliğinin Irak'ta ve genel olarak bölgede güvenlik ve istikrarını sağlamaya vesile olacağı vurgulandı.

 

 

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