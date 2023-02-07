Başbakan, Çavuşoğlu ile deprem bölgelerine yardımları görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Başbakan Mesrur Barzani, Çavuşoğlu’na deprem mağdurlara yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Başbakan, yaralılara acil şifa dileğinde bulundu.

Görüşmede Başbakan, Kürdistan Bölgesi'nin mağdurlara yardım sağlamaya hazır olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu ise, Başbakan’a duyarlılığı ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin yardımlarından ötürü teşekkür etti.