Depremin ardından Sisi ilk kez Esad’la görüştü

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bugün Suriyeli mevkidaşı Beşşar Esad ile bir telefon görüşmesi yaptı.

9 yıldır Mısır’da iktidarda olan Sisi, ilk defa Esad ile görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ahmed Fehmi’nin açıklamasına göre Sisi, Türkiye’de yaşanan yıkıcı depremden etkilen Suriye’de hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diledi.

Mısır’ın bu acı felakette Suriye ve kardeş halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Sisi, Suriye’ye bu konuda mümkün olan her türlü yardımın sağlanması için talimat verdiğini de söyledi.

Esad ise, Mısır’ın çabalarına duydukları minnettarlığı dile getirerek, Suriye’nin iki ülke ve kardeş halkları birbirine bağlayan tarihi ilişkilerden gurur duyduğunu vurguladı.

Mısır dün, bu felaketin yansımalarıyla karşı karşıya kalan Suriye ile dayanışma içinde acil yardım göndereceğini duyurdu.