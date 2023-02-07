Deprem bilançosu artıyor: Ölü sayısı 4 bin 544 oldu

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AFAD'dan yapılan açıklamada, dün meydana gelen Maraş’ın Pazarcık ilçesindeki 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 7,6 ile Elbistan'da olmak üzere, toplam 422 depremin meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, “4 bin 544 can kaybı var, 26 bin 721 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı 5 bin 775. Bölgede arama kurtarma faaliyetlerine destek için görevlendirilen gemi ve araçlarımız var” denildi.

“100 civarı uçak helikopter bölgede bulunmakta. Bugünkü faaliyetlerde 60 bin 217 personel görev yapmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizin her yerinden yardımlar yapılmasıyla ilgili talepler gelmekte. AFAD'ın deprem sonrası bağış hesapları var. Bu hesaplara yardımlar yapılıyor. Bir diğer husus bilgi kirliliği. Art niyetli paylaşımlar kafa karışıklığına sebep verebiliyor. İtibar edilmemesini rica ediyoruz. Artçı sarsıntılar artıyor. Şu ana kadar 435 artçı sarsıntı meydana geldi. Büyük depremlerden sonra uzun süre devam edecektir. Bu tür sarsıntılar hasarlı binalarda yıkıma sebebiyet verebilir. Vatandaşlarımızın bu tür binalardan uzak durmasını rica ediyoruz. Yollarımızın açık kalması, arama kurtarma ekiplerine yardımcı olunmasını rica ediyoruz. Telefonların kullanılmamasını rica ediyoruz. 1 saat sonra Sayın Fuat Oktay Bey daha ayrıntılı bilgi verecek.”