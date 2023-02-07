Deprem bilançosu artıyor: Ölü sayısı 5 bin 434 oldu

HABER MERKEZİ

AFAD'ın verilerine göre, saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Maraş’ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Akar, "Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. Yoğun bir çalışma var. İlk yaptığımız şey sabah erken saatlerde kriz yönetim merkezimizi açmak suretiyle çalışmaya başladık. Hava yolu yardım köprüsü kurduk. Büyük uçaklarımızı seferber etmek suretiyle, açık olan hava meydanlarımıza personel naklini başlattık. Batıdan aldığımız personeli İncirlik ve Antep Havalimanı'na Malatya'ya taşımaya başladık. 75 hava aracı var elimizde. Batıya gitmek isteyen vatandaşlarımıza uçakları kullandırmaktayız” dedi.

“Helikopterler yoğun şekilde çalışmaktadır. 19 helikopter görev yapmakta. Gelecek helikopterlerle sayının 45'e ulaşacağını düşünüyoruz” diyen Akar, sözlerine şöyle devam etti:

“Hatay Havalimanında hasar dışında diğer havalimanlarında hasar yok. Mehmetçik felaketle mücadelede milletinin yanında. 7 bin 500 Mehmetçik çalışmaları sürdürmekte. Yarından itibaren bin 500 Mehmetçik katılacak. Kıbrıs'ta bulunan 4 tabur bölgeye gelecek. Hatay'da bin 600 Mehmetçik görevini sürdürmekte. Seyyar mutfaklarımızı 25 il ve ilçelere dağıtmış bulunuyoruz. Jeneratörleri bölgeye sevk ettik. Ekmek dağıtımına başladık. Her gün 15 bin vatandaşımıza sıcak çorba verme gayreti içerisindeyiz. Bölgede bulunan birlik, karargahlar sivil vatandaşlara açılmış durumda. Dost ve müttefik ülkelerden yardımlar geldi. Sevkini sürdürüyoruz. Akaryakıtın kamu ve sivil vatandaşa dağıtımını başlattık. Diğer çıkarma gemilerimiz görevlendirildi. İskenderun limanındaki yangının söndürülmesi için çalışmalar gerçekleştirildi.”

FAHRETTİN KOCA: HAVA KOŞULLARI SON DERECE ZORLU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Hatay’daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısın toplantısında açıklamalarda bulundu.

“Depremin boyutu çok büyük, zorlu bir coğrafyayı vurdu” diyen Koca, şunları belirtti:

“Hava koşulları son derece zorlu. Kurtarma ekipleri, zarar gören merkezlere zorlukla ulaştılar. Hatay'da 2749 binanın yıkıldığını tespit ettik, artış olabileceğini düşünüyoruz. Hatay 1647 vefat, Kahramanmaraş 1243 vefat, Gaziantep 504 vefat, Şanlıurfa 127 vefat, Adana 167 vefat, Adıyaman 896 vefat Malatya 201 vefat, Osmaniye 502 vefat, Kilis 22 vefat, Elazığ 5 vefat. toplamda 5 bin 434 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hatay'da enkazdan kurtarılanları sayısı 1846. Dün gece 98 yaralımız MSB İskenderun gemisiyle Mersin'e ulaştırıldı. Hatay'daki yaralılarımız Adana Şehir Hastanesi ve bölgedeki hastanelere naklettik. Tüm ekiplerimize ve gönüllü yardıma koşan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

Bu arada AFAD, Maraş'ın Göksun ilçesinde saat 21.09'da 5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.