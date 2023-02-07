Deprem bölgesindeki illerde vergi borçlarına erteleme

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremin vurduğu 10 ilde mücbir sebep ilan edildiğini duyurdu. Deprem bölgesi olan 10 ildeki vergi borçları 31 Temmuz tarihine ertelendi.

Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından bir açıklama yapıldı.

Deprem bölgesindeki mükellefler için "mücbir sebep hali" ilan edildi.

Bu illerdeki mükelleflerin vergi yükümlülükleri, 31 Temmuz 2023 tarihine ertelendi.

Mevcut yapılandırmadan yararlanıp mart, mayıs, temmuz aylarında yapılması gereken taksit ödemeleri ağustıs, ekim ve aralık aylarında yapılacak

MÜCBİR SEBEP NEDİR?

Herhangi bir kimse tarafından alınacak önlemlere karşı, önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel, borçlunun iradesi dışında beklenmedik olaylara deniliyor.

Ölüm, iflas, hastalık, tutukluluk, afet ve buna benzer durumlar mücbir sebep olarak sıralanıyor.