Sisi'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
HABER MERKEZİ
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Maraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.
Sisi, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı da arayarak, deprem bölgelerine yardım göndereceklerini açıklamıştı.