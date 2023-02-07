Politika

Sisi'den Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.
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türkiye Abdulfettah es-Sisi Recep Tayyip Erdoğan Deprem

HABER MERKEZİ

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Maraş merkezli depremler dolayısıyla "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Sisi, bugün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı da arayarak, deprem bölgelerine yardım göndereceklerini açıklamıştı.

 

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