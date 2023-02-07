Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Van'ın Bahçesaray ilçesi 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de yaşanan deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Bahçesaray (Van)
Tarih:2023-02-07
Saat:22:08:24 TSİ
Enlem:38.006 N
Boylam:42.831 E
Derinlik:12 km
Detay:https://t.co/s37t2lnv0O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi