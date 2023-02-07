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Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Van'da 4,2 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin merkez üssünün Bahçesaray ilçesi olduğu açıklandı.
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kürdistan Van Bahçesaray Deprem AFAD

HABER MERKEZİ

Van'ın Bahçesaray ilçesi 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 22.08'de yaşanan deprem yerin 12 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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