Depremlerde can kaybı 5 bin 894'e yükseldi

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Maraş merkezli depremlerle ilgiki açıklamalarda bulundu.

Depremlerde 5 bin 894 kişinin hayatını kaybettiğini, 34 bin 810 kişinin yaralandığını belirten Oktay, özetle şunları kaydetti:

“Özellikle Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş'a ekiplerimizi havadan sevk etmeye devam ediyoruz. Hava şartları artık buna müsaade ediyor.

Sahra hastanesinin kurulduğu yerler var. Barınmayla alakalı şunu da ifade etmek isterim çadır kentlerimiz kuruluyor afet bölgelerinde. Çadırlar ve battaniyelerin dağıtımına yoğunlaştık. 451 bin 880 kişi yurtlarda barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Afet bölgesine lojistik anlamda destek verebilmemizle ilgili bize sıkıntı verecek kapalı hiçbir yolumuz kalmamıştır.

“KOMANDOLAR DEPREM BÖLGESİNE SEVK EDİLDİ”

Depremin ardından TSK'nin Doğal Afet Kurtarma Taburları Hatay, Malatya, Osmaniye ve Kahramanmaraş'a gönderildi. Komandolar da çalışmalara destek olmak için deprem bölgesine sevk edildi.

Deprem bölgesinden kurtarılan vatandaşlar, TSK'ya ait ambulans uçaklarla Ankara ve İstanbul'a götürülerek tedavi altına alındı. Uçaklar yaralı tahliyesiyle bölgeye ulaştırılacak personel ve teçhizatın intikali için aralıksız görev yaptı.

Depremden etkilenen vatandaşlar, 2. Ordu Komutanlığına ait kışlalarda misafir ediliyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçaklar, aralıksız şekilde deprem bölgesine ihtiyaçların ulaştırılmasına ve deprem bölgesinden yaralı vatandaşların sevkine devam ediyor.”