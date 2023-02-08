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Erdoğan, Maraş'a gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Maraş'a gitti.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan depem bölgesi ziyaret

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elbistan ve Pazarcık merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere Maraş'a gitti.

Esenboğa Havalimanı'ndan uçakla Maraş'a giden Erdoğan’ın, depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunacağı, çalışmaları yerinde koordine edeceği belirtildi.

Erdoğan'ın, Maraş kent merkezindeki ziyaretinde çadır kente uğraması, ardından Pazarcık'a gitmesi bekleniyor.

Erdoğan'ın, daha sonra Hatay'da da inceleme yapması planlanıyor.

Depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini ileten Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullanmıştı.

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