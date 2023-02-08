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Erdoğan deprem bölgesine gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesini ziyaret edeceğini açıkladı.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan depem bölgesi ziyaret

HABER MERKEZİ

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremde hayatını kaybeden AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'ın ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti, sabır diledi.

Erdoğan, görüşmede, "Başımız sağolsun, Allah sabırlar versin. Rabbim inşallah Yakup kardeşimizi ve hanımefendiyi şehitler sınıfına nail eder. Bütün Taş ailesine başsağlığı diliyorum. İnşallah ben de bölgeyi dolaşacağım. Adıyaman'a da uğrayacağım. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Yarın sabah bölgeyi ziyarete başlayacağım" ifadelerini kullandı.

10 İL İÇİN OHAL KARARI RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Maraş merkezli depremler nedeniyle 10 ilde 3 ay OHAL kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Antep, Hatay, Maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Urfa'da bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

10 il için yarın TBMM’de OHAL kararının oylanması bekleniyor.

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