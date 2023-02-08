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Depremzedelerin bulunduğu otomobil şarampole devrildi: 6 kişi yaralı

Kırıkkale'de depremzedelerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.
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türkiye Kırıkkale depremzedeler kaza

HABER MERKEZİ

Ali Cengiz A. idaresindeki otomobil, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 16. kilometresinde kontrolden çıkarak yaklaşık 10 metre yükseklikten şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Gülay A, Muhammed Yusuf A, Sonay Büşra A, Yusuf A. ve Ahmet Talha A. yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçta bulunan depremzedelerin Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Adıyaman'dan Kırıkkale'deki yakınlarının yanına geldikleri öğrenildi. (Kaynak: AA)

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