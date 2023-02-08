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Afrin için yardım çağrısı

KDP-S’ye bağlı Afrin örgütü, bölgede meydana gelen depremden dolayı kamu ve insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.
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kürdistan KDP-S Afrin Deprem

HABER MERKEZİ

Maraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler Rojava’yı da etkiledi.

Deprem nedeniyle Rojava’nın Afrin’e bağlı çok sayıda ilçe, belde ve köyde bina ve evler yıkılırken, şimdiye kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi de enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

Kürdistan Demokrat Partisi – Suriye’ye (KDP-S) bağlı Afrin örgütü, uluslararası ve bölgesel insani yardım kuruluşlarına yardım çağrısında bulundu.

Enkaz altında kalan çok sayıda insanın bulunduğu belirtilen açıklamada, Afrin bölgesi ve özellikle Cinderes beldesinde insani bir felaketin yaşandığı belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, KDP-S üye ve taraftarları depremzedeler için seferber olmaya çağrıldı.

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