Rojava ve Suriye’de bilanço ağırlaşıyor: 2 bin 150 can kaybı, en az 2 bin yaralı

HABER MERKEZİ

6 Şubat sabahı Maraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem Rojava ve Suriye’yi de vurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rojava ve Suriye’de meydana gelen depremle ilgli verileri açıkladı.

Buna göre, şimdiye kadar 2 bin 150 kişi hayatını kaybetti, bunlardan 1062'sinin rejim kontrolündeki bölgelerde, 1088 kişinin de Afrin ve Suriye muhalefetinin kontrolündeki diğer bölgelerde olduğu belirtildi.

Gözlemevinin verilerine göre, depremde şimdiye kadar 2 bin kişi yaralandı.

Mağdur sayısının yüksek olmasının nedeninin, sağlık ekipleri, acil durum malzemeleri ve ilaç eksikliğinden kaynaklandığını belirten SOHR, yardım için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Öte yandan K24'ün bölgeden aldığı bilgiye göre, Afrin'in ilçe, belde ve köylerinde özellikle Cinderes beldesinde çok sayıda ev ve bina yıkıldı ve şimdiye kadar 100'e yakın kişin hayatını kaybetti. Ayrıca halen onlarca kişinin enkaz altında olduğu belirtildi.