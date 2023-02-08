AFAD: Depremlerde can kaybı 7 bin 108 oldu

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre Saat 10.35 itibarıyla Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı.

Açıklamada “Depremzedelerin barınması için bölgeye sevk edilen 92 bin 738 AFAD Aile Yaşam Çadırı'nın 70 bin 818'inin kurulumu tamamlandı” denildi.

“96 BİN 670 ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR”

96 bin 670 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 96 bin 670'e yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.”

“122 HAVA ARACIYLA HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU”

122 hava aracıyla hava köprüsünün kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 434 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 122 hava aracıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.”