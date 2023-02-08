Depremlerde üçüncü gün: Can kaybı 6 bin 234'e yükseldi

HABER MERKEZİ

AFAD, saat 06.15 itibarıyla Maraş merkezli depremlerde 6 bin 234 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 bin 11 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Maraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Buna göre saat 06.15 itibarıyla Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde 6 bin 234 kişi yaşamını yitirdi, 37 bin 11 kişi yaralandı.

Açıklamada “Depremzedelerin barınması için bölgede 50 bin 818 AFAD Aile Yaşam Çadırı kuruldu” ifadelerine yer verildi.

“79 BİN ARAMA KURTARMA PERSONELİ GÖREV YAPIYOR”

Deprem bölgesinde 79 bin 110 arama kurtarma personelinin görev yaptığı belirtilen açıklamada “AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi” denildi.

“104 HAVA ARACIYLA HAVA KÖPRÜSÜ KURULDU”

104 hava aracıyla hava köprüsünün kurulduğu bilgisine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.”