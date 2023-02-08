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Meksika, ünlü arama kurtarma köpeklerini deprem bölgesine yolluyor

Meksika, ünlü arama-kurtarma köpeklerinin bir kısmını, enkaz altında kalanların çıkarılmasına yardımcı olmaları için Türkiye'ye gönderiyor.
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HABER MERKEZİ

16 eğitimli köpeğin bulunduğu uçağın, başkent Mexico City'den yola çıktığı belirtildi.

Sık sık depremlerin yaşandığı Meksika, uzman sivil ve askeri arama-kurtarma ekiplerine sahip.

Köpekler, 2017'de ülkede yaşanan depremde yaşam kurtarılmasında oynadığı rolle büyük övgü almıştı.

Frida adlı Labrodor Retriever cinsi köpek, Mexico City'de koruyucu gözlükleri ve ayakkabılarıyla çekilen fotoğraflarının ardından uluslararası üne kavuşmuştu.

Donanma yetkililerine göre Frida, Meksika, Haiti, Guetemala ve Ekvador'da 12 kişiyi kurtardı

Sivil kurtarma ekibi Los Topos de Tlatelolco'nun (Tlatelolco'lu köstebekler) da askeri kurtarma ekipleriyle birlikte yola çıktığı kaydedildi.

Grubun deneyimli gönüllüleri Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Harbard'a mesaj atıp, yardım edebileceklerini söyledi.

Ebrard, daha sonra Mexico City'deki Türkiye Büyükelçiliği'nin yardımıyla, ekibin Türkiye'ye gönderilmesinin ayarlandığını söyledi.

Türkiye ve Suriye'deki arama-kurtarma çalışmalarına eğitimli köpekler gönderen tek ülke Meksika değil.

Hırvatistan, Çekya, Almanya, Yunanistan, Libya, Polonya, İsviçre, İngiltere ve ABD de eğitimli köpekler yolladı. (Kaynak: BBC)

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