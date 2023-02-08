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İngiltere Kralı III. Charles’tan ‘Maraş’ mesajı

Merkez üssü Maraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından taziye mesajı yayımlayan İngiltere Kralı III. Charles, "Sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim" dedi.
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dünya İngiltere Kralı III Charles Maraş depremi taziye mesajı

HABER MERKEZİ

İngiltere Kralı III. Charles, 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin ardından yayımladığı taziye mesajında eşi ve kendisinin Maraş merkezli deprem haberleri nedeniyle derinden üzüntü duyduğunu belirtti.

Kral Charles, “Bu korkunç trajedilerin sonucunda yaşanan acıların ve kayıpların boyutlarını ancak hayal edebiliyorum ve özellikle sevdiklerini kaybedenlerin ailelerine en derin ve en içten duygularımızı iletmek istedim. Düşüncelerimiz ve dualarımız, bu korkunç doğal afetten etkilenen herkesin yanı sıra acil durum hizmetleri ve kurtarma çalışmalarına yardım edenlerle birlikte” ifadelerine yer verdi.

6 Şubat günü Maraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde şu ana kadar 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti, 40 bin 910 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 5 bin 775 olarak kayıtlara geçti. Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ve 10 ilde OHAL ilan edildi.

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