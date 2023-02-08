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Belçika deprem bölgesine sahra hastanesi gönderecek

Belçika, Maraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek sahra hastanesi gönderecek.
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avrupa Belçika Maraş depremi deprem bölges Sahra hastanesi

HABER MERKEZİ

Belçika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle gönderilecek sahra hastanesi en geç 16 Şubat itibarıyla faaliyete geçecek ve birkaç hafta sahada kalacak.

Hastanenin kurulabileceği yeri belirlemek üzere keşif ekibi, Melsbroek askeri havaalanından bugün yola çıkacak.

Sahra hastanesini kuracak sağlık personelinin bulunduğu ikinci ekip ile malzemeler 11-12 Şubat'ta Belçika'dan ayrılacak.

Hastane günde 100'den fazla hastayı tedavi edebilecek, en az 20 hastanın geceyi gözlem altında geçirmesini sağlayacak.

Ekipte, acil cerrahide uzmanlaşmış hemşireler ile diğer özel tıbbi görevliler tarafından desteklenen Belçikalı doktorlar bulunacak.

"Anne ve çocuk" özel birimini de içerecek ekip, toplamda 70-80 kişiden oluşacak.

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