Rojava ve Suriye’de can kaybı 2 bin 530’a çıktı

HABER MERKEZİ

Suriye'de depremlerden etkilenen İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 1250 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 45 kişi yaralandı.

Afrin ve muhaliflerin kontrolündeki diğer bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenilen bilgiye göre, Afrin ve diğer bölgelerde en az 1280 kişi öldü, 2 bin 600'den fazla kişi yaralandı.

Öte yandan K24'ün bölgeden aldığı bilgiye göre, Afrin'in ilçe, belde ve köylerinde özellikle Cinderes beldesinde çok sayıda ev ve bina yıkıldı ve şimdiye kadar 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. Ayrıca halen onlarca kişinin enkaz altında olduğu belirtildi.