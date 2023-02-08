Erdoğan: Vefat edenlerin sayısı 8 bin 574

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş 12 Şubat Stadyumu’ndaki çadır kentte açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Şu an itibarıyla vefat edenlerin sayısı 8 bin 574, yaralı sayısı 49 bin 133, yıkılan bina sayısı 6 bin 444" ifadelerini kullandı.

“Bütün imkanlarımızı seferber ettik. Başta AFAD olmak üzere çalışmalarımızı belediyelerle birlikte yürütüyoruz” diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

“Hedefimiz 1 yıl içinde diğer felaketleri yaşadığımız illerde nasıl yaptıysak aynı şekilde Kahramanmaraş ve diğer 9 ilde de bunları yapacağız. Biz vatandaşımızın sokakta kalmasına müsaade edemeyiz.

Buradan bir duyuru yapıyorum. Benim vatandaşlarımdan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştük. Vatandaşlarımız isterse burada kalmak, bu illerdeki otellere insanlarımızı yerleştiririz. Tüm ihtiyaçlarını otellerde karşılayacağız. Bu adımla işimizi çok daha kolaylaştırabileceğiz.

Bugün daha rahatız, yarın daha da rahat olacağız. Bazı sıkıntılarımızı zamanla aşıyoruz. İllerimize yakıt destekleri gelmeye başladı. Çadırlardaki ısınma sıkıntılarımızı gidermiş olacağız.

AFAD merkezinden yapılan açıklamalar dışında provokatörlere izin verilmemesini istiyorum. Bugün birlik olma ve dayanışma zamanıdır. Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız.

Hasar tespitinin arından 10'ar bin lira destek ödeyeceğiz.”