Malatya’da 5,3 büyüklüğünde deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkez olmak üzere 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı yerin 3,08 kilometre altında kaydedildi.

6 Şubat günü Maraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki sabah saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerde şu ana kadar 8 bin 574 kişi hayatını kaybetti, 49 bin 133 kişi yaralandı. Yıkılan bina sayısı ise 6 bin 44 olarak kayıtlara geçti. Deprem nedeniyle 7 gün milli yas ve 10 ilde OHAL ilan edildi.