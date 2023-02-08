İtalya Sivil Savunma Başkanı: Olay çok feci, gerçek sayılar zamanla ortaya çıkacak

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İtalya, Maraş merkezli depremlere müdahale için 68 kişilik bir ekibi bölgeye gönderdi. İtalya Sivil Savunma Departmanı, Hatay’da arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Ekipte 47 itfaiye, 10 sivil savunma, 11 sağlık personeli bulunuyor.

Yardım çalışmaları ile ilgili Roma’da basın toplantısı yapan Sivil Savunma Departmanı Başkanı bölgede çok büyük bir yıkımla karşılaştıklarını, can kaybının çok artabileceğini, bilançonun çok daha yüksek olabileceği kaygısını dile getirdi.

İtalya’da Başbakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren Sivil Savunma Departmanı Başkanı Fabrizio Curcio, iki büyük depremin merkez üssüne 100 km’den daha uzak mesafedeki bölgede dahi çok yüksek seviyede bir yıkımla karşılaştıklarını anlattı.

Curcio, “Olay o kadar feci ki maalesef gerçek sayılar zamanla ortaya çıkacak” dedi.

BBC Türkçe’nin sorularını da yanıtlayan Curcio, depremzedeleri enkaz altından canlı olarak çıkarabilmek için ilk 3-4 günün kritik olduğunu vurguladı. Sivil Savunma Başkanı, “Literatürde genel olarak 72 saat limit olarak kabul edilir ancak istisnalar her zaman mümkün” dedi ve enkaz altında hava odacıkları, suya erişim gibi uygun koşullar olması halinde bu sürenin uzayabileceğini vurguladı.

Curcio arama-kurtarma çalışmalarının birkaç gün daha sürmesini beklediğini söyledi, “İnsanları canlı çıkarabilmek için her çaba gösterilecek” dedi.

İtalyan ekiplerin sahada nasıl bir tabloyla karşılaştığı sorusuna da Curcio şöyle yanıt verdi:

“Çok yüksek bir yıkım seviyesiyle karşılaştılar. Üstelik de merkez üssünden 100 kilometreden daha uzak olan bir bölgede. Meslektaşlarımın, uzmanların, yani uluslararası çapta da böyle durumlara alışık insanların bana söylediği, yıkım seviyesinin gerçekten dikkat çekici olduğu yönünde, bu da bize çok ciddi bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.”

Curcio sahadaki güçlükleri ise yıkılan bina sayısının binlerle ifade edilmesi, yolların hasar görmüş olması nedeniyle ulaşım güçlükleri, hava durumu koşullarının operasyonları daha da karmaşıklaştırması ve depremden etkilenen alanın büyüklüğü nedeniyle yardımın dağıtımının daha zor hale gelmesi olarak saydı.

DONANMA GEMİSİYLE SAHRA HASTANESİ

İtalya’nın depremler sonrası bölgeye gönderdiği Sivil Savunma uzmanları, itfaiyenin Kentsel Arama Kurtarma Ekibi ve sağlık görevlileri İtalyan Hava Kuvvetleri'ne ait C130 uçağıyla Salı sabahı İncirlik'e inmişti. Sivil Savunma Departmanı Başkanı, buna ek olarak hafta sonuna doğru bir yardım gemisinin de yollanacağını duyurdu.

Curcio’nun açıklamasına göre, İtalyan Donanması’na ait bir gemiyle, Piemonte bölgesi tarafından bağışlanan bir sahra hastanesi ve sağlık ekipleri, tıbbi malzemeyle birlikte deprem bölgesine gidecek. Ayrıca İtalya’nın çeşitli bölgelerinden toplanan ihtiyaç malzemeleri de gemiyle taşınacak.

İtalya’nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Pandeminin patlak verdiği zaman İtalya, anında Türkiye'nin yardımını almıştı. Bugün de dost Türk halkının yasının acısını dindirmek için üzerimize düşeni yapacağız" diye yazdı.